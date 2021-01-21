В Госдуме оценили последствия дистанционного обучения
- РИА Новости
«Это было обучение на дому с использованием технологий», — сказал он в беседе с НСН.
По его словам, специалисты выявили неблагоприятные психические реакции, нарушение сна, частые смены настроения.
Как напомнил Смолин, даже по очень мягким рекомендациям врачей предельная нагрузка с компьютером для ребёнка — пять часов в день.
«На самом деле эти правила должны быть гораздо жёстче. А сколько приходилось сидеть перед компьютером детям? А выполнение домашнего задания?» — заключил он.
Ранее, как сообщало ФАН, психолог Светлана Шевченко оценила важность обучения школьников в очном режиме.