В Госдуме оценили последствия дистанционного обучения

Короткая ссылка
Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин оценил последствия дистанционного обучения.
В Госдуме оценили последствия дистанционного обучения
  • РИА Новости

«Это было обучение на дому с использованием технологий», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, специалисты выявили неблагоприятные психические реакции, нарушение сна, частые смены настроения.

Как напомнил Смолин, даже по очень мягким рекомендациям врачей предельная нагрузка с компьютером для ребёнка — пять часов в день.

«На самом деле эти правила должны быть гораздо жёстче. А сколько приходилось сидеть перед компьютером детям? А выполнение домашнего задания?» — заключил он.

Ранее, как сообщало ФАН, психолог Светлана Шевченко оценила важность обучения школьников в очном режиме.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить