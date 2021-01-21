В Госдуме оценили последствия дистанционного обучения

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин оценил последствия дистанционного обучения.

«Это было обучение на дому с использованием технологий», — сказал он в беседе с НСН.

По его словам, специалисты выявили неблагоприятные психические реакции, нарушение сна, частые смены настроения.

Как напомнил Смолин, даже по очень мягким рекомендациям врачей предельная нагрузка с компьютером для ребёнка — пять часов в день.

«На самом деле эти правила должны быть гораздо жёстче. А сколько приходилось сидеть перед компьютером детям? А выполнение домашнего задания?» — заключил он.

Ранее, как сообщало ФАН, психолог Светлана Шевченко оценила важность обучения школьников в очном режиме.