В Москве рассказали о работе телемедицинского центра, консультирующего по вопросам COVID-19

Специалисты столичного телемедицинского центра ежедневно проводят около 5 тыс. консультаций для горожан, которые лечатся от COVID-19 на дому. Они работают круглосуточно и общаются с пациентами с помощью видео- и аудиосвязи.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.

«В случае выявления симптомов у заболевшего специалисты принимают решение об очном осмотре или госпитализации. Телемедицина позволила решить две ключевые задачи: обеспечить постоянный мониторинг состояния пациента, а также снять часть работы с амбулаторного звена и не допустить перегрузки системы», — говорится в сообщении пресс-службы комплекса социального развития столицы.

Также специалисты центра следят за состоянием здоровья жителей столицы, которые участвуют в пострегистрационном исследовании вакцины против COVID-19.

Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала о необходимости начинать работу по включению новых телемедицинских технологий в систему обязательного медицинского страхования.