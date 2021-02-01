В Москве рассказали о работе телемедицинского центра, консультирующего по вопросам COVID-19
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Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства Москвы.
«В случае выявления симптомов у заболевшего специалисты принимают решение об очном осмотре или госпитализации. Телемедицина позволила решить две ключевые задачи: обеспечить постоянный мониторинг состояния пациента, а также снять часть работы с амбулаторного звена и не допустить перегрузки системы», — говорится в сообщении пресс-службы комплекса социального развития столицы.
Также специалисты центра следят за состоянием здоровья жителей столицы, которые участвуют в пострегистрационном исследовании вакцины против COVID-19.
Ранее заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала о необходимости начинать работу по включению новых телемедицинских технологий в систему обязательного медицинского страхования.