В Совфеде оценили возможность включения телемедицины в систему ОМС

Заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Татьяна Кусайко рассказала о необходимости начинать работу по включению новых телемедицинских технологий в систему обязательного медицинского страхования.

Об этом Татьяна Кусайко рассказала в беседе с «Парламентской газетой».

«В системе обязательного медицинского страхования нужны новые тарифы на оказание медпомощи с применением телемедицины по каждому отдельному заболеванию. Например, при сахарном диабете, онкологии, сердечно-сосудистых заболеваниях… В ОМС должны быть разные тарифы на оказание помощи: и очной, и с применением дистанционных технологий», — заявила сенатор.

Тарифы на оказание медпомощи с использованием новых технологий телемедицины ещё нужно рассчитать.

«Это огромная работа, но начинать её надо. Главное, что телемедицинские технологии должны стать частью медицинских услуг», — сказала Кусайко.

Ранее сообщалось, что жители Москвы, которые не имеют столичного полиса обязательного медицинского страхования, смогут принять участие в испытаниях вакцины от коронавирусной инфекции.