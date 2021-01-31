Кабмин выделит более 1,1 млрд рублей медикам за выявление онкологии

Более 1,1 млрд рублей выделят медицинским работникам на выплаты за выявление онкологических заболеваний. Об этом сообщили в пресс-службе правительства России.

Отмечается, что распоряжение о распределении финансов подписал российский премьер Михаил Мишустин.

«При подтверждении диагноза заболевания, которое было обнаружено во время диспансеризации или профосмотра, за каждый такой случай медицинской организации направляется дополнительное финансирование, а они, в свою очередь, выплачивают деньги сотрудникам», — говорится в тексте.

Кроме того, Мишустин подписал распоряжение о выделении 18,3 млрд рублей на оплату труда новых специалистов учреждений здравоохранения — врачей и среднего медицинского персонала.

В декабре 2020 года правительство России выделило 19 млн рублей на целевое обучение студентов медицинских вузов, которые после выпуска будут трудоустроены в структуре Роспотребнадзора.