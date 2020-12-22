Кабмин выделил 19 млн рублей на обучение медиков для Роспотребнадзора
- © Пресс-служба Мосгорздрав РФ
- РИА Новости
«На дополнительную поддержку студентов, которые проходят обучение в медицинских вузах по целевому набору и после выпуска пойдут работать в организации Роспотребнадзора, решено выделить 19 млн рублей», — говорится в пресс-релизе.
Как отметил на заседании президиума координационного совета премьер-министр России Михаил Мишустин, «борьба с распространением коронавируса показала, что развитие системы здравоохранения должно идти в комплексе с модернизацией санитарно-эпидемиологической службы».
Предполагается, что указанные выплаты получат более 3 тыс. будущих медработников.
Ранее kp.ru передавал, что более 2 тыс. студентов из медицинских колледжей и вузов Санкт-Петербурга помогают медикам во время пандемии.
В конце марта Минздрав решил привлечь около 40 тыс. студентов медицинских вузов для помощи медикам в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции.