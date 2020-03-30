Минздрав привлечёт студентов медвузов для помощи медикам

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Министерство здравоохранения России решило привлечь студентов медицинских вузов для помощи медикам в борьбе с эпидемией коронавирусной инфекции, это позволит мобилизовать около 40 тыс. человек, сообщил глава ведомства Михаил Мурашко.
Минздрав привлечёт студентов медвузов для помощи медикам
  • © Пресс-служба Мосгорздрав РФ
  • РИА Новости

«Сегодня подписаны документы (в отношении. — RT) тех, которые завершают своё образование в медицинских вузах и учреждениях среднего образовательного звена, в том числе врачей-ординаторов, врачей и специалистов, проходящих обучение в аспирантуре», — приводит слова Мурашко ТАСС.

По данным на 30 марта, в России выявлено 1836 случаев заражения коронавирусом.

Всего за сутки в 35 регионах зарегистрировано 302 случая заражения.

Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, правительство ужесточение ответственности за нарушение карантинных мер.

Также в Минздраве заявили, что семь российских компаний получили разрешение на производство тест-систем для выявления коронавируса.

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