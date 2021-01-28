Кабмин выделит 18 млрд рублей на привлечение медиков в регионы

Правительство России выделит 18 млрд рублей на привлечение новых медицинских специалистов в регионы. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин.

«Ещё свыше 18 млрд рублей этого фонда (Федерального фонда обязательного медицинского страхования. — RT) направим его региональным организациям на привлечение в больницы и поликлиники новых специалистов-врачей и среднего медицинского персонала и выплату им заработной платы», — сказал Мишустин на заседании правительства, которое транслировал телеканал «Россия 24».

По его словам, в правительстве рассчитывают, что к концу года за счёт этих средств и увеличения фондов оплаты труда медицинских организаций число врачей вырастет на 14 тыс., а число сотрудников среднего медицинского персонала — почти на 26 тыс. человек.

В декабре правительство России выделило 19 млн рублей на целевое обучение студентов медицинских вузов, которые после выпуска будут трудоустроены в структуре Роспотребнадзора.