В Татарстане оценили ситуацию с COVID-19

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За сутки в Татарстане выявили 84 случая инфицирования COVID-19, заявили в региональном оперштабе.
В Татарстане оценили ситуацию с COVID-19
  • © Waltraud Grubitzsch/ZB
  • globallookpress.com

Об этом сообщает «Бизнес Online».

Всего в республике зарегистрированы 15 959 заболевших. Выздоровели 12 430 пациентов, включая 99 — за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что Томский НИИ курортологии и физиотерапии СибФНКЦ ФМБА России совместно с Департаментом здравоохранения создали программу телемедицинской реабилитации для переболевших коронавирусом. Об этом сообщает ФАН со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Онлайн-занятия ведёт инструктор по лечебной физкультуре. Такая реабилитация предназначена для пациентов, которые перенесли COVID-19 средней степени тяжести.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии COVID-19.

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