В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19

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В Тамбовской области число подтверждённых случаев инфицирования COVID-19 достигло 22 244, из них 5084 — без клинических проявлений. Выздоровели 20 724 заболевших.
В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
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Об этом сообщает «Тамбовский курьер».

На госпитализации находятся 710 пациентов, в том числе 685 — с пневмонией. Полную иммунизацию прошли 729 человек.

Также стало известно, что в Тверской области зафиксировали 198 случаев заболевания коронавирусом за сутки. Выздоровел 221 пациент, передаёт tverigrad.ru.

С начала пандемии заболели 28 873 человека.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии COVID-19.

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