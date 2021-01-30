В Тамбовской области прокомментировали ситуацию с COVID-19
- © РИА Новости
Об этом сообщает «Тамбовский курьер».
На госпитализации находятся 710 пациентов, в том числе 685 — с пневмонией. Полную иммунизацию прошли 729 человек.
Также стало известно, что в Тверской области зафиксировали 198 случаев заболевания коронавирусом за сутки. Выздоровел 221 пациент, передаёт tverigrad.ru.
С начала пандемии заболели 28 873 человека.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии COVID-19.