В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19

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За сутки в Крыму выявили 178 случаев коронавирусной инфекции COVID-19.
В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова.

«Из общего количества заболевших 106 выявлены при обращении за медицинской помощью, 72 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — сказал Аксёнов.

Выздоровели 254 человека, всего — 26 499.

Также стало известно, что с начала пандемии в Ставропольском крае выздоровели более 38,1 тыс. заболевших. Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.

За пятницу, 29 января, выписаны 207 пациентов. Заболели 233 человека, всего — 42 255.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии COVID-19.

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