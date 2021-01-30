В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19
- РИА Новости
Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на главу республики Сергея Аксёнова.
«Из общего количества заболевших 106 выявлены при обращении за медицинской помощью, 72 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — сказал Аксёнов.
Выздоровели 254 человека, всего — 26 499.
Также стало известно, что с начала пандемии в Ставропольском крае выздоровели более 38,1 тыс. заболевших. Об этом сообщает pobeda26.ru со ссылкой на губернатора Владимира Владимирова.
За пятницу, 29 января, выписаны 207 пациентов. Заболели 233 человека, всего — 42 255.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский дал прогноз по пандемии COVID-19.