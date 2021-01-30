Вирусолог рассказал, как проверить иммунитет к COVID-19 после вакцинации
- © РИА Новости / Кирилл Брага
«Надо следить за антителами, примерно раз в полгода сдавать тесты. У некоторых даже после восьми месяцев антитела не снижаются, а у других пропадают через три месяца», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, разброс в этом вопросе очень большой и лишь на практике можно понять, как долго сохраняется иммунитет после вакцинации.
Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН дал прогноз по пандемии COVID-19.