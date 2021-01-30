Вирусолог рассказал, как проверить иммунитет к COVID-19 после вакцинации

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Профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов рассказал, как проверить иммунитет к коронавирусу после вакцинации.
Вирусолог рассказал, как проверить иммунитет к COVID-19 после вакцинации
  • © РИА Новости / Кирилл Брага

«Надо следить за антителами, примерно раз в полгода сдавать тесты. У некоторых даже после восьми месяцев антитела не снижаются, а у других пропадают через три месяца», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, разброс в этом вопросе очень большой и лишь на практике можно понять, как долго сохраняется иммунитет после вакцинации.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН дал прогноз по пандемии COVID-19.

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