Вирусолог рассказал, как проверить иммунитет к COVID-19 после вакцинации

Профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов рассказал, как проверить иммунитет к коронавирусу после вакцинации.

«Надо следить за антителами, примерно раз в полгода сдавать тесты. У некоторых даже после восьми месяцев антитела не снижаются, а у других пропадают через три месяца», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, разброс в этом вопросе очень большой и лишь на практике можно понять, как долго сохраняется иммунитет после вакцинации.

Ранее профессор кафедры вирусологии биологического факультета МГУ Алексей Аграновский в беседе с НСН дал прогноз по пандемии COVID-19.