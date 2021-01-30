Mash: Ротенберг является бенефициаром «дворца» в Геленджике

Российский предприниматель, миллиардер Аркадий Ротенберг является бенефициаром «дворца» в Геленджике. Об этом сам Ротенберг сообщил Telegram-каналу Mash.

«Сейчас это будет уже не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно такой сложный был объект, было много кредиторов и мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное», — заявил Ротенберг.

Ранее Mash опубликовал репортаж изнутри «дворца» в Геленджике. На записи были показаны строители, а также видны доски, провода и бетонные блоки.

Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о расследовании по поводу «дворца», заявил, что ему не принадлежит ничего из указанной там собственности.

В Кремле также отмечали, что не имеют права разглашать имена владельцев, поскольку это некорректно.