Mash: Ротенберг является бенефициаром «дворца» в Геленджике
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«Сейчас это будет уже не секрет. Я являюсь бенефициаром. Там достаточно такой сложный был объект, было много кредиторов и мне удалось стать бенефициаром. Это находка, место шикарное», — заявил Ротенберг.
Ранее Mash опубликовал репортаж изнутри «дворца» в Геленджике. На записи были показаны строители, а также видны доски, провода и бетонные блоки.
Президент России Владимир Путин, отвечая на вопрос о расследовании по поводу «дворца», заявил, что ему не принадлежит ничего из указанной там собственности.
В Кремле также отмечали, что не имеют права разглашать имена владельцев, поскольку это некорректно.