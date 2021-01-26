В Кремле заявили, что разглашать имена владельцев «дворца» в Геленджике некорректно

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не имеют права и не будут разглашать имена владельцев «дворца» в Геленджике, поскольку это некорректно.

«Согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно», — сказал Песков.

Он также отметил, что не располагает данными, что российский лидер Владимир Путин посещал «дворец» в Геленджике.

Ранее Путин, отвечая на вопрос о расследовании по поводу построенного в Геленджике «дворца», отметил, что ему не принадлежит ничего из указанной там собственности.

Президент России назвал монтажом и компиляцией представленное «расследование» и отметил, что «эта информация муссируется на протяжении более чем десяти лет», что нередко происходит «в современном мире, когда речь идёт об объектах, которые стоят миллионы, а может, и миллиарды».