В Кремле заявили, что разглашать имена владельцев «дворца» в Геленджике некорректно

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не имеют права и не будут разглашать имена владельцев «дворца» в Геленджике, поскольку это некорректно.
В Кремле заявили, что разглашать имена владельцев «дворца» в Геленджике некорректно
  • © РИА Новости / Павел Бедняков

«Согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно», — сказал Песков.

Он также отметил, что не располагает данными, что российский лидер Владимир Путин посещал «дворец» в Геленджике.

Ранее Путин, отвечая на вопрос о расследовании по поводу построенного в Геленджике «дворца», отметил, что ему не принадлежит ничего из указанной там собственности.

Президент России назвал монтажом и компиляцией представленное «расследование» и отметил, что «эта информация муссируется на протяжении более чем десяти лет», что нередко происходит «в современном мире, когда речь идёт об объектах, которые стоят миллионы, а может, и миллиарды».

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