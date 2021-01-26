В Кремле заявили, что разглашать имена владельцев «дворца» в Геленджике некорректно
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«Согласитесь, что, наверное, Кремль не имеет никакого права разглашать имена этих владельцев. И мы не собираемся этого делать, это просто было бы некорректно», — сказал Песков.
Он также отметил, что не располагает данными, что российский лидер Владимир Путин посещал «дворец» в Геленджике.
Ранее Путин, отвечая на вопрос о расследовании по поводу построенного в Геленджике «дворца», отметил, что ему не принадлежит ничего из указанной там собственности.
Президент России назвал монтажом и компиляцией представленное «расследование» и отметил, что «эта информация муссируется на протяжении более чем десяти лет», что нередко происходит «в современном мире, когда речь идёт об объектах, которые стоят миллионы, а может, и миллиарды».