Путин прокомментировал расследование о «дворце» в Геленджике

Российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос о расследовании по поводу построенного в Геленджике «дворца», отметил, что ему не принадлежит ничего из указанной там собственности.

«Я не смотрел этого фильма просто за отсутствием свободного времени для просмотра такой информации, но листал видеоподборки, которые мне помощники принесли. Сразу хочу ответить на ваш вопрос. Ничего из того, что там указано в качестве моей собственности, ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит и никогда не принадлежало. Никогда», — сказал глава государства в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

Путин назвал монтажом и компиляцией представленное «расследование» и отметил, что «эта информация муссируется на протяжении более чем десяти лет», что нередко происходит «в современном мире, когда речь идёт об объектах, которые стоят миллионы, а может, и миллиарды».

«Сейчас просто удобный случай — всё скомпоновали и решили всеми этими материалами промыть мозги наших граждан. Запустили в интернет фильмы какие-то, видеопрограммы. На протяжении десяти лет что-то должно было остаться: какие-то оформления каких-то земельных участков, какие-то проводки финансовые, хотя бы какие-то оформления у нотариуса — и там тоже след должен остаться», — подчеркнул он.

Путин сказал, что разместили его фотографию, как он плывёт стилем баттерфляй в «каком-то бассейне», где он никогда не был.

«Это просто компиляция, монтаж. Выражаясь языком одного из известных наших персонажей, нужно сказать: «Скучно, девочки», — добавил он.

По его словам, кого-то из тех, кто упоминается в «расследовании», он знает.

«Кто-то является моим приятелем, бывшим коллегой. Какие-то дальние родственники, какие-то знакомые. Есть люди, которых я вообще не знаю, которые там упоминаются», — рассказал он.

Ранее в Кремле «расследование» о «дворце» Путина в Геленджике назвали «качественной клюквой».