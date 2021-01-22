В Кремле назвали «качественной клюквой» сообщения о «дворце Путина»

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, комментируя «расследование» Алексея Навального о «дворце» президента Владимира Путина в Геленджике, назвал материал «качественной клюквой».

«Вся компиляция и компиляционные материалы, которые содержатся в этом материале, это такая хорошая, качественная клюква, которая вызывает большое количество просмотров», — сказал представитель Кремля журналистам.

Он напомнил, что несколько дней назад уже опровергал появившуюся информацию. По его словам, это «просто враньё» и глава государства «не имеет к этому никакого отношения».

Ранее Песков называл сообщения о «дворце Путина» голословными утверждениями, чушью и компиляцией.

Он отмечал, что эта тема была вброшена ещё три-четыре года назад и данные «инсинуации» неоднократно пытались использовать.