В Кремле прокомментировали расследование о «дворце Путина»

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Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал расследование Алексея Навального о «дворце Владимира Путина» в Геленджике.
В Кремле прокомментировали расследование о «дворце Путина»
  • РИА Новости

По словам Пескова, в этом материале «ничего нового не представлено».

«Вы знаете, что эта тема была вброшена года три-четыре тому назад. И здесь в данном случае из пустого в порожнее переливается, и уже неоднократно пытались использовать вот эти вот инсинуации. Причём зачастую даже не обременяя себя (это было и четыре года назад, и сейчас), не обременяя себя какими-то хотя бы минимальными попытками как-то что-то хотя бы не то что доказать, но хотя бы проиллюстрировать», — сказал он.

По его словам, «единственной новинкой» в этом расследовании стало использование «монтажных историй». 

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