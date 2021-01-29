Опубликовано видео из «дворца» в Геленджике

Telegram-канал Mash опубликовал репортаж изнутри «дворца» в Геленджике.

На записи показываются строители.

«По сути, всё находится на нулевом этапе строительства», — говорится в материале.

Кроме того, на кадрах видны доски, провода и бетонные блоки.

Как позднее рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в Кремле пока не ознакомились с данным репортажем.

Как подчёркивал глава государства Владимир Путин, отвечая на вопрос о расследовании по поводу «дворца», ему не принадлежит ничего из указанной там собственности.

В Кремле также отмечали, что не имеют права разглашать имена владельцев, поскольку это некорректно.