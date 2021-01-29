В Кремле прокомментировали сообщения о видео из «дворца» в Геленджике

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле пока не ознакомились с репортажем из «дворца» в Геленджике.

«Нет, пока не знакомились, на это не было времени», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов.

Он также подчеркнул, что этот дворец не имел и не имеет никакого отношения к президенту России Владимир Путину.

Ранее Telegram-канал Mash опубликовал видео, снятое во «дворце» в Геленджике. На кадрах, представленных в репортаже, показаны строители, при этом, как сообщается, всё выглядит как «один большой бетон».