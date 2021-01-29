Невролог рассказал, почему нежелательно терпеть головную боль

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Врач-невролог, медицинский директор сети клиник «Семейная» Павел Бранд рассказал, почему нежелательно терпеть головную боль.
Невролог рассказал, почему нежелательно терпеть головную боль
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«Лучше сразу обезболить. Если головная боль требует частого приёма обезболивающих препаратов, то это повод обратиться к врачу. Даже если вы принимаете обезболивающие препараты больше трёх дней подряд, это уже не очень здорово, а если больше 15 дней в месяц — точно необходимо обратиться к врачу», — заявил он в беседе с радио Sputnik.

По его словам, лучше не доводить до хронической головной боли.

Бранд также отметил, что иногда сам приём обезболивающих средств может вызвать головную боль.

«Поэтому лучше не злоупотреблять, а своевременно обратиться за медицинской помощью», — добавил он.

Ранее врач спортивной медицины Илья Мелёхин в беседе с НСН дал рекомендации по тренировкам после перенесённого COVID-19.

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