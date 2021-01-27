Спортивный врач дал рекомендации по тренировкам после перенесённого COVID-19

Врач спортивной медицины Илья Мелёхин дал рекомендации по тренировкам после перенесённого COVID-19.

«Так было и до коронавируса. Нельзя сразу давать максимальные нагрузки после того, как переболел», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, нужно смотреть индивидуально.

Как считает Мелёхин, перед тем как приступить к тренировкам, необходимо посмотреть, в каком состоянии лёгкие, сделать ЭКГ, сдать биохимические анализы.

«Даже перед пробежками в парке проконсультироваться с врачом», — добавил эксперт.

Ранее врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с Nation News рассказала, как вести себя после вакцинации от COVID-19.