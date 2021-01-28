Невролог рассказала о причинах ухудшения памяти

Невролог Юлия Покровская рассказала о причинах ухудшения памяти.

«У здорового человека ухудшение памяти может возникать из-за нарушения режима труда и отдыха: недостаточный и некачественный сон, стрессы, недостаточное пребывание на свежем воздухе, низкая физическая активность, некоторое влияние оказывает экология», — заявила она в беседе с ФАН.

По её словам, имеет значение и монотония, то есть состояние, когда нет новых впечатлений и необходимости включать мозг на полную мощность.

Как отметила Покровская, есть гимнастика для тела — должна быть гимнастика и для мозга.

«Можно тренировать память головоломками, кроссвордами — любой деятельностью, которая требует активного изучения», — пояснила она.

Эксперт добавила, что упражнения на запоминание могут улучшить память при регулярном выполнении.

Ранее руководитель Центра медицины сна МГУ имени М.В. Ломоносова Александр Калинкин в беседе с Inforeactor рассказал о влиянии сна на иммунитет.