Против судьи Новосибирского областного суда возбудили уголовное дело
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте СК России.
«Возбуждено уголовное дело в отношении судьи Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий, повлёкшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства»)», — говорится в заявлении.
По версии следствия, в июле 2018 года Шатовкина, являясь председателем Новосибирского областного суда, предприняла действия, в результате которых лицом, в отношении которого планировалось следственное действие, а точнее обыск, были приняты меры к сокрытию предметов и документов, имеющих значение по уголовному делу.
Ранее на Ставрополье бывший судья получил пять лет условно за взятку.
В августе 2020 года следователи возбудили угловое дело против сбившей женщину в Саратове бывшей судьи.
В январе 2020 года сообщалось, что экс-судья из Нальчика предстанет перед судом за дела о мошенничестве.