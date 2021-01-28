Против судьи Новосибирского областного суда возбудили уголовное дело

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин возбудил уголовное дело в отношении судьи Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной, подозреваемой в превышении полномочий.

Об этом сообщается на сайте СК России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении судьи Новосибирского областного суда Риммы Шатовкиной. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК России («Превышение должностных полномочий, повлёкшее существенное нарушение охраняемых законом интересов общества и государства»)», — говорится в заявлении.

По версии следствия, в июле 2018 года Шатовкина, являясь председателем Новосибирского областного суда, предприняла действия, в результате которых лицом, в отношении которого планировалось следственное действие, а точнее обыск, были приняты меры к сокрытию предметов и документов, имеющих значение по уголовному делу.

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