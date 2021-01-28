Врач прокомментировал формирование иммунитета к COVID-19

Генеральный директор компании по регистрации и исследованиям лекарственных препаратов «Клиникал Экселанс Груп», кандидат медицинских наук иммунолог Николай Крючков рассказал, что после вакцинации от COVID-19 иммунитет у пациентов вырабатывается по-разному.

Об этом он рассказал в беседе с радиостанцией Sputnik.

«Есть целый комплекс иммунодефицитных состояний, которые могут развиваться, например, в ответ на лекарственную терапию, то есть когда человек получает препараты, угнетающие его иммунную систему. Это возможно при онкологических, аутоиммунных заболеваниях, после трансплантации внутренних органов. Тогда формирование специфического иммунитета после вакцинации от COVID-19 может происходить гораздо медленнее. В меньшей степени, но на скорость формирования специфического иммунитета могут влиять большие физические нагрузки или сильный стресс», — пояснил врач.

По его словам, специфический иммунитет к коронавирусной инфекции вырабатывается у всех, кому была сделана прививка.

Специалист подчёркивает: если человек вакцинировался, то гнаться за количеством антител не следует. В любом случае вакцинация даёт временную защиту от тяжёлого течения коронавирусной инфекции.

Ранее Сергей Колесников, депутат Госдумы III—V созывов, доктор медицинских наук, профессор, академик РАН, заслуженный деятель науки России в беседе с ФАН напомнил об особенностях коронавируса.