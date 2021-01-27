Песков: Путин следит за выполнением поручения по контролю цен на продукты

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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что президент России Владимир Путин следит за выполнением поручения по контролю цен на основные продукты.
Песков: Путин следит за выполнением поручения по контролю цен на продукты
  • РИА Новости

«Дело не в рейтинге, дело в выполнении поручения президента, а главное — в конечной цели этого поручения, в удерживании под контролем цен на основные продукты питания, которые не должны зависеть от изменения международной конъюнктуры», — сказал Песков.

Как отметил Песков, соответствующее поручение эффективно выполняется правительством.

«Действительно, иногда это может приводить к созданию дефицита, но это тоже хорошо известно правительству и правительство тоже работает над тем, чтобы этого не происходило, вопрос президент постоянно держит на контроле», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Федеральная налоговая служба подключилась к контролю за стоимостью социально значимых продуктов.

21 января в Кремле заявили, что правительство приняло эффективные меры стабилизации цен.

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