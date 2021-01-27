Володин рассказал о выработке антител после прививки от COVID-19

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о выработке антител после прививки от COVID-19.
Володин рассказал о выработке антител после прививки от COVID-19
  • © РИА Новости / Александр Астафьев

«Антитела появляются после болезни, а после прививки титр — тоже антитела вырабатываются. У меня есть. Так же, как и у тех, кто прививку сделал, — у моих коллег, потому что у нас уже 46 депутатов сделали прививку», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По его словам, если говорить о близких, они тоже прививаются.

«Мамина двоюродная сестра ушла из жизни. Очень тяжело заболела, ей не смогли помочь», — добавил Володин.

Ранее Володин рассказал о заболеваемости коронавирусом среди депутатов.

Врач-терапевт Ирина Ярцева в беседе с НСН рассказала, как долго сохраняется иммунитет к COVID-19.

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