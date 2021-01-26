Володин рассказал о заболеваемости коронавирусом среди депутатов
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 171 депутат Государственной думы переболел коронавирусной инфекцией.
- РИА Новости
«Переболел 171 депутат», — приводит РИА Новости его слова в интервью радио «Комсомольская правда».
Володин уточнил, что 46 депутатов сделали прививку от коронавируса.
Ранее Володин отметил попытки США удержать монополию на вакцины в Европе.
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