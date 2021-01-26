Володин рассказал о заболеваемости коронавирусом среди депутатов

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что 171 депутат Государственной думы переболел коронавирусной инфекцией.
Володин рассказал о заболеваемости коронавирусом среди депутатов
  • РИА Новости

«Переболел 171 депутат», — приводит РИА Новости его слова в интервью радио «Комсомольская правда».

Володин уточнил, что 46 депутатов сделали прививку от коронавируса.

Ранее Володин отметил попытки США удержать монополию на вакцины в Европе.

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