Володин отметил попытки США удержать монополию на вакцины в Европе

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Соединённые Штаты навязывают Европе свои вакцины от коронавируса и пытаются удержать монополию на препараты, вести себя так недопустимо, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Володин отметил попытки США удержать монополию на вакцины в Европе
  • РИА Новости

«Мы видим, что происходит в Европе, которой навязывают вот Соединённые Штаты Америки только свой продукт и никакой другой, но при этом заставляют их покупать и тем самым эту монополию пытаются удержать, для того чтобы заработать. Мы это осуждаем, недопустимо так себя вести», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Володин призвал «открыть рынок и сделать всё для того, чтобы любая страна, которая создала вакцину, имела возможность её поставить в другое государство».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев оценил возможность поставок «Спутника V» в США и Европу.

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