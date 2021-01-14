Володин отметил попытки США удержать монополию на вакцины в Европе

Соединённые Штаты навязывают Европе свои вакцины от коронавируса и пытаются удержать монополию на препараты, вести себя так недопустимо, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Мы видим, что происходит в Европе, которой навязывают вот Соединённые Штаты Америки только свой продукт и никакой другой, но при этом заставляют их покупать и тем самым эту монополию пытаются удержать, для того чтобы заработать. Мы это осуждаем, недопустимо так себя вести», — сказал он в эфире телеканала «Россия 24».

Володин призвал «открыть рынок и сделать всё для того, чтобы любая страна, которая создала вакцину, имела возможность её поставить в другое государство».

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев оценил возможность поставок «Спутника V» в США и Европу.