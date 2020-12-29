В РФПИ оценили возможность поставок «Спутника V» в США и Европу

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Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев в беседе с телеканалом «Россия 24» оценил возможность поставок «Спутника V» в США и Европу.
В РФПИ оценили возможность поставок «Спутника V» в США и Европу
  • РИА Новости

«Абсолютно мы реалистичны, что из-за геополитических ограничений поставки в США и Европу будут ограниченны, хотя мы могли бы в том числе поставлять аллергикам», — сообщил Дмитриев.

Он рассказал, что «с европейскими странами будем двигаться постепенно, для нас основные рынки — это Латинская Америка, Ближний Восток, Азия и Африка».

Ранее сообщалось, что вакцинация от коронавируса российским препаратом «Спутник V» началась в Аргентине.

Президент Аргентины Альберто Фернандес выразил слова благодарности в связи с поставкой в страну партии вакцины от коронавируса «Спутник V».

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