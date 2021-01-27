Опрос: 62% россиян готовы переплатить за полезные продукты

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Центр изучения потребительского поведения Роскачества (ЦИПП) провёл опрос, в ходе которого респонденты рассказали, за какие продукты готовы переплачивать.
Опрос: 62% россиян готовы переплатить за полезные продукты
  • РИА Новости

Об этом пишут «Известия».

Согласно результатам опроса, 62% россиян готовы переплатить за продукты, которые, по мнению покупателей, принесут пользу организму.

51% отметили пункт о безопасном составе, 28% выбрали ответ «Повышенное содержание полезных веществ», 23% — «Вкус».

Только 17% опрошенных заявили, что не будут покупать продукты с перечисленными выше свойствами, если они дороже обычных.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News оценила необходимость употребления обезжиренных молочных продуктов во время пандемии коронавируса.

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