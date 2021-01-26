Диетолог рассказала, как отказаться от ночных перекусов

Врач-эндокринолог, диетолог, нутрициолог АО «Медицина» Елена Евдокимова рассказала, как отказаться от вечерних и ночных перекусов.

«Съеденная на ночь пища пассивно лежит в желудке и двенадцатиперстной кишке до утра. Полный желудок давит на диафрагму, та, в свою очередь, на аорту: происходит нарушение кровообращения брюшной полости, и мозг тоже недополучает свою порцию кислорода», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, отсюда возникает ощущение сонливости и вялости по утрам. Как считает Евдокимова, поздний ужин или ночной перекус приводят к набору лишнего веса.

Эксперт советует изменить образ жизни и график питания. В частности, в завтрак желательно включать яйца и сыр, а также длинные углеводы, в том числе геркулес, гречу. На обед можно съедать салат из свежих овощей, супы, второе из мяса, рыбы или птицы. На ужин стоит отдать предпочтение омлету или термически обработанным овощам.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.