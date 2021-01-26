В Норильске задержали ещё одного сотрудника администрации из-за схода лавины

Короткая ссылка
Ещё одного сотрудника администрации Норильска задержали по делу о халатности после схода лавины.
В Норильске задержали ещё одного сотрудника администрации из-за схода лавины
  • © РИА Новости / МЧС РФ

«В рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть трёх человек, задержан ещё один фигурант — главный специалист отдела муниципального контроля администрации города Норильска», — говорится в сообщении СК России.

По предварительной версии следствия, как и его коллега, только в мае 2019 года, подозреваемый провёл проверку  фактического использования земельного участка в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», на котором ранее 45-летний мужчина в нарушение законодательства самовольно возвёл жилой дом.

По результатам проверки главный специалист отдела муниципального контроля администрации составил и подписал акт, в котором отразил заведомо ложные сведения.

Вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском сошла лавина, снегом засыпало пять домиков.

В результате ЧП погибли три человека: 38-летняя женщина, её полуторагодовалый ребёнок и 45-летний мужчина. 

Также спасатели извлекли из-под снега 15-летнего подростка.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить