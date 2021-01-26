В Норильске задержали ещё одного сотрудника администрации из-за схода лавины
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«В рамках расследования уголовного дела о халатности, повлекшей по неосторожности смерть трёх человек, задержан ещё один фигурант — главный специалист отдела муниципального контроля администрации города Норильска», — говорится в сообщении СК России.
По предварительной версии следствия, как и его коллега, только в мае 2019 года, подозреваемый провёл проверку фактического использования земельного участка в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная», на котором ранее 45-летний мужчина в нарушение законодательства самовольно возвёл жилой дом.
По результатам проверки главный специалист отдела муниципального контроля администрации составил и подписал акт, в котором отразил заведомо ложные сведения.
Вечером 8 января в районе горнолыжного комплекса «Гора Отдельная» под Норильском сошла лавина, снегом засыпало пять домиков.
В результате ЧП погибли три человека: 38-летняя женщина, её полуторагодовалый ребёнок и 45-летний мужчина.
Также спасатели извлекли из-под снега 15-летнего подростка.