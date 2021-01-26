Офтальмолог прокомментировала возможность влияния коронавируса на зрение

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Врач-офтальмолог доцент кафедры глазных болезней Национального медико-хирургического центра имени Н.И. Пирогова Ирина Лещенко рассказала, как коронавирусная инфекция влияет на зрение.
Офтальмолог прокомментировала возможность влияния коронавируса на зрение
  • © Sebastian Gollnow/dpa
  • globallookpress.com

В интервью радио Sputnik она сказала, что инфекция провоцирует обострение самых разных хронических проблем, например, аллергического конъюнктивита и глаукомы.

Чтобы избежать серьёзных последствий или минимизировать вред здоровью, офтальмолог посоветовала сходить на осмотр к врачу.

«Говорят, что из-за коронавируса все хронические заболевания обостряются. Кто наблюдается у врача-офтальмолога по поводу хронических заболеваний (вроде глаукомы), тем надо обратиться к своему врачу. Им надо проверить внутриглазное давление и так далее», — отметила Ирина Лещенко.

Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире НСН заявил, что люди допускают ошибки, назначая сами себе лекарственные препараты.

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