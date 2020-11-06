Вирусолог предостерёг от самолечения при COVID-19

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Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов заявил, что люди допускают ошибки, назначая сами себе лекарственные препараты.
Вирусолог предостерёг от самолечения при COVID-19
  • © Алексей Майшев
  • РИА Новости

Об этом он заявил в эфире НСН.

«Когда люди сами себе назначают антибактериальную терапию, антикоагулянты, сами себе снижают иммунитет, это приводит к массе нежелательных побочных эффектов. Если человек не обращается вовремя за медпомощью, то теряется драгоценное время, заболевание прогрессирует. Чтобы этого не было, каждый должен заниматься своим делом», — отметил специалист.

Ранее главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловских в беседе с URA.RU рассказал, почему тесты на COVID-19 могут показать неправильный результат.

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