В Чечне рассказали о плане нападения уничтоженных боевиков Бютукаева

Боевики из банды Аслана Бютукаева, ликвидированные в ходе спецоперации в Чечне, планировали совершить нападение на здание Федеральной службы безопасности (ФСБ) в Грозном, рассказал руководивший операцией командир спецполка Замид Чалаев.

«На месте проведения спецоперации были изъяты блокноты, непосредственно в рюкзаке Бютукаева их нашли. В них мы обнаружили записи, свидетельствующие о намерении напасть на здание ФСБ в Грозном. Там были обнаружены и координаты расположения здание ФСБ, обозначен земельный участок, находившийся рядом, там у них была точка сбора», — цитирует его РИА Новости.

20 января глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации в республике шести боевиков из банды Бютукаева, которые находились в федеральном розыске.

Позднее Национальный антитеррористический комитет проинформировал, что в ходе спецоперации были ликвидированы пять бандитов, главарь которых, Бютукаев, причастен к теракту в Домодедове в 2011 году.

По данным ведомства, в состав группы входили боевики с Украины.

СК возбудил уголовное дело после ликвидации в Чечне боевиков банды Бютукаева.