В Чечне рассказали о плане нападения уничтоженных боевиков Бютукаева
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«На месте проведения спецоперации были изъяты блокноты, непосредственно в рюкзаке Бютукаева их нашли. В них мы обнаружили записи, свидетельствующие о намерении напасть на здание ФСБ в Грозном. Там были обнаружены и координаты расположения здание ФСБ, обозначен земельный участок, находившийся рядом, там у них была точка сбора», — цитирует его РИА Новости.
20 января глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации в республике шести боевиков из банды Бютукаева, которые находились в федеральном розыске.
Позднее Национальный антитеррористический комитет проинформировал, что в ходе спецоперации были ликвидированы пять бандитов, главарь которых, Бютукаев, причастен к теракту в Домодедове в 2011 году.
По данным ведомства, в состав группы входили боевики с Украины.
СК возбудил уголовное дело после ликвидации в Чечне боевиков банды Бютукаева.