НАК: в состав банды Бютукаева входили боевики с Украины
- РИА Новости
«В ходе спецопераций (в течение прошлого года) были нейтрализованы 16 членов банды Бютукаева, среди которых находились боевики, прибывшие с Украины», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отметили в ведомстве, своевременно принятые меры позволили предотвратить множество преступлений и гибель людей.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике уничтожены шесть боевиков. По его словам, с бандподпольем в регионе «полностью покончено».
НАК проинформировал, что в ходе спецоперации были ликвидированы пять бандитов, их главарь Аслан Бютукаев причастен к теракту в Домодедове в 2011 году.