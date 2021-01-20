НАК: в состав банды Бютукаева входили боевики с Украины

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Боевики с Украины были в составе группы ликвидированного в Чечне бандглаваря Аслана Бютукаева, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).
НАК: в состав банды Бютукаева входили боевики с Украины
  • РИА Новости

«В ходе спецопераций (в течение прошлого года) были нейтрализованы 16 членов банды Бютукаева, среди которых находились боевики, прибывшие с Украины», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отметили в ведомстве, своевременно принятые меры позволили предотвратить множество преступлений и гибель людей.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике уничтожены шесть боевиков. По его словам, с бандподпольем в регионе «полностью покончено».

НАК проинформировал, что в ходе спецоперации были ликвидированы пять бандитов, их главарь Аслан Бютукаев причастен к теракту в Домодедове в 2011 году.

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