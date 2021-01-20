Кадыров заявил о ликвидации в Чечне шести боевиков банды Бютукаева

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации в республике шести боевиков из банды Аслана Бютукаева, которые находились в федеральном розыске.

«С бандподпольем в Чеченской Республике полностью покончено! Бойцы Полка полиции специального назначения МВД по ЧР имени Первого Президента ЧР, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова провели успешную спецоперацию на окраине селения Катар-юрт, финалом которой стало уничтожение банды Аслана Бютукаева в количестве 6 человек, которые находились в федеральном розыске», — написал Кадыров в Telegram-канале.

Он отметил, что спецоперация была спланирована давно. Сам Кадыров «лично принимал участие в разработке плана», а осуществил его командир полка Замид Чалаев.

«Бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения. В третий раз им не удалось скрыться от бойцов Полка полиции имени Ахмата-Хаджи Кадырова», — добавил глава республики.

По его словам, шестеро боевиков уничтожены на месте, опознаны «Бютукаев Аслан, Саралиев, Базаркаев Иса, Доршаев».

Все находящиеся в федеральном розыске боевики во главе с Бютукаевым уничтожены, подчеркнул Кадыров. Он добавил, что лично доложил президенту России Владимиру Путину об успешном уничтожении банды.