НАК: уничтоженный в Чечне Бютукаев причастен к теракту в Домодедове

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Уничтоженный в Чечне главарь банды Аслан Бютукаев причастен к теракту в Домодедове в 2011 году, об этом заявили в Национальном антитеррористическом комитете.

Как заявили в НАК, в Чечне в ходе спецоперации ликвидированы пятеро бандитов.

«Среди нейтрализованных — бандглаварь Бютукаев, причастный к организации теракта в аэропорту Домодедово в 2011 году и другим террористическим преступлениям», — приводит сообщение РИА Новости.

20 января глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации в республике шести боевиков из банды Аслана Бютукаева, которые находились в федеральном розыске.

По его словам, бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения, однако в третий раз «им не удалось скрыться от бойцов полка полиции имени Ахмата Хаджи Кадырова».

Президент России Владимир Путин пообщался с Кадыровым по телефону и поздравил его и других участников операции с уничтожением банды Бютукаева. Все участники операции будут представлены к государственным наградам.

Теракт в международном терминале московского аэропорта «Домодедово» произошёл 24 января 2011 года, находившийся в толпе террорист-смертник Магомед Евлоев привел в действие взрывное устройство.

В результате теракта погибли 37 российских и иностранных граждан, 172 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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