НАК: уничтоженный в Чечне Бютукаев причастен к теракту в Домодедове
Как заявили в НАК, в Чечне в ходе спецоперации ликвидированы пятеро бандитов.
«Среди нейтрализованных — бандглаварь Бютукаев, причастный к организации теракта в аэропорту Домодедово в 2011 году и другим террористическим преступлениям», — приводит сообщение РИА Новости.
20 января глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации в республике шести боевиков из банды Аслана Бютукаева, которые находились в федеральном розыске.
По его словам, бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения, однако в третий раз «им не удалось скрыться от бойцов полка полиции имени Ахмата Хаджи Кадырова».
Президент России Владимир Путин пообщался с Кадыровым по телефону и поздравил его и других участников операции с уничтожением банды Бютукаева. Все участники операции будут представлены к государственным наградам.
Теракт в международном терминале московского аэропорта «Домодедово» произошёл 24 января 2011 года, находившийся в толпе террорист-смертник Магомед Евлоев привел в действие взрывное устройство.
В результате теракта погибли 37 российских и иностранных граждан, 172 человека получили телесные повреждения различной степени тяжести.