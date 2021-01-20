Путин поздравил Кадырова с уничтожением банды Бютукаева
- РИА Новости
Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Действительно, президент Путин имел телефонный разговор с Рамзаном Кадыровым. Поздравил его и других участников операции с уничтожением группы бандитов Бютукаева. Речь идёт о так называемом последнем амире Чечни, известном террористе, которого уже долго разыскивают. Его разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне в рамках операции под эгидой НАКа», — сказал представитель Кремля журналистам, его слова приводит РИА Новости.
Он отметил, что в операции принимали участие структуры Росгвардии и оперативного полка чеченской республики.
«В настоящее время в Чечне выполняется идентификация личностей уничтоженных бандитов», — добавил Песков.
20 января Рамзан Кадыров заявил о ликвидации в Чечне шести боевиков из банды Аслана Бютукаева, которые находились в федеральном розыске.
По его словам, бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения, однако в третий раз «им не удалось скрыться от бойцов полка полиции имени Ахмата Хаджи Кадырова».