Путин поздравил Кадырова с уничтожением банды Бютукаева

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Президент России Владимир Путин пообщался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым по телефону и поздравил его и других участников операции с уничтожением банды Аслана Бютукаева. Все участники операции будут представлены к государственным наградам.
Путин поздравил Кадырова с уничтожением банды Бютукаева
  • РИА Новости

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Действительно, президент Путин имел телефонный разговор с Рамзаном Кадыровым. Поздравил его и других участников операции с уничтожением группы бандитов Бютукаева. Речь идёт о так называемом последнем амире Чечни, известном террористе, которого уже долго разыскивают. Его разыскивали и в Ингушетии, и в Чечне в рамках операции под эгидой НАКа», — сказал представитель Кремля журналистам, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что в операции принимали участие структуры Росгвардии и оперативного полка чеченской республики.

«В настоящее время в Чечне выполняется идентификация личностей уничтоженных бандитов», — добавил Песков.

20 января Рамзан Кадыров заявил о ликвидации в Чечне шести боевиков из банды Аслана Бютукаева, которые находились в федеральном розыске.

По его словам, бандгруппе удавалось дважды уходить от преследования и боестолкновения, однако в третий раз «им не удалось скрыться от бойцов полка полиции имени Ахмата Хаджи Кадырова».

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