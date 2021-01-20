СК возбудил дело после ликвидации в Чечне боевиков банды Бютукаева
- РИА Новости
Как отмечается, дело заведено по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике уничтожены шесть боевиков. По его словам, с бандподпольем в регионе «полностью покончено».
Позднее НАК проинформировал, что в ходе спецоперации были ликвидированы пять бандитов, их главарь Аслан Бютукаев причастен к теракту в Домодедове в 2011 году.
По данным ведомства, в состав группы входили боевики с Украины.