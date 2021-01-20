СК возбудил дело после ликвидации в Чечне боевиков банды Бютукаева

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Следователи возбудили уголовное дело после спецоперации по ликвидации бандгруппы в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СК.
СК возбудил дело после ликвидации в Чечне боевиков банды Бютукаева
  • РИА Новости

Как отмечается, дело заведено по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в республике уничтожены шесть боевиков. По его словам, с бандподпольем в регионе «полностью покончено».

Позднее НАК проинформировал, что в ходе спецоперации были ликвидированы пять бандитов, их главарь Аслан Бютукаев причастен к теракту в Домодедове в 2011 году.

По данным ведомства, в состав группы входили боевики с Украины.

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