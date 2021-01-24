Врач дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19

Терапевт Надежда Чернышёва дала советы по подготовке к вакцинации от COVID-19.

«Я бы посоветовала всем прийти к своему врачу, который вас уже знает. Он поможет определить противопоказания, если такие есть, и расскажет, как правильно подготовиться к прививке», — заявила она в беседе с Nation News.

По её мнению, универсальных рекомендаций нет.

Как отметила эксперт, пациент должен рассказать врачу о перенесённых заболеваниях, хронических болезнях, состоянии организма на момент обращения.

«В любом случае для организма вакцинация — непростая процедура. Ему нужно выработать антитела. Возможны разные реакции, что для одного будет нормой, для другого — плохо. Но в случае серьёзных недомоганий нужно обращаться к специалистам», — добавила Чернышёва.

Ранее иммунолог Валерий Черешнев в беседе с URA.RU дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.