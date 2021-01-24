Диетолог оценила необходимость ежедневного употребления овсянки по утрам

Врач-диетолог Анжелика Дюваль оценила необходимость ежедневного употребления овсянки по утрам.

В беседе с Nation News она сказала, что магазинная овсянка — это не самый полезный продукт, поскольку большинство производителей делают кашу быстрой в приготовлении, за счёт чего в крови может подниматься сахар.

«Для полезного завтрака нужно выбрать монастырскую овсянку, которая готовится больше 20 минут. Такой продукт является сложным углеводом, он медленно переваривается, не происходит резкого скачка сахара в крови», — считает Дюваль.

По её словам, есть овсянку каждый день нет смысла, так как для получения всех необходимых минеральных веществ и витаминов нужно разнообразие.

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