Диетолог оценила необходимость ежедневного употребления овсянки по утрам

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Врач-диетолог Анжелика Дюваль оценила необходимость ежедневного употребления овсянки по утрам.
Диетолог оценила необходимость ежедневного употребления овсянки по утрам
  • Pixabay

В беседе с Nation News она сказала, что магазинная овсянка — это не самый полезный продукт, поскольку большинство производителей делают кашу быстрой в приготовлении, за счёт чего в крови может подниматься сахар.

«Для полезного завтрака нужно выбрать монастырскую овсянку, которая готовится больше 20 минут. Такой продукт является сложным углеводом, он медленно переваривается, не происходит резкого скачка сахара в крови», — считает Дюваль.

По её словам, есть овсянку каждый день нет смысла, так как для получения всех необходимых минеральных веществ и витаминов нужно разнообразие.

Ранее врач-гастроэнтеролог, диетолог, кулинарный блогер Нурия Дианова в беседе с ФАН рассказала об основных принципах разгрузочного дня.

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