Эндокринолог дала рекомендации по употреблению мороженого

Врач-эндокринолог высшей квалификационной категории Елена Губкина дала рекомендации по употреблению мороженого.

«Видов мороженого много — от фруктового льда и шербета до пломбира и эскимо. В зависимости от этого мороженое различается по калорийности (от 100 до 270 калорий)», — заявила она в беседе с сайтом «Аргументы и факты».

По её словам, самым низкокалорийным считается фруктовый лёд, поскольку в нём минимум жиров и всего 8 г углеводов. Что касается витаминного состава, то он определяется набором, количеством и качеством фруктов.

Губкина советует употреблять мороженое утром или днём, чтобы организм успел усвоить жиры и углеводы. Максимальная суточная норма — не более 100 г, еженедельная — не более трёх раз в неделю.

«Есть мороженое нужно небольшими кусочками, предварительно растаяв их во рту, такой способ поможет избежать ангины», — рекомендует эксперт.

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