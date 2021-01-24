В Крыму прокомментировали ситуацию с COVID-19

В Крыму за сутки зафиксировали 226 случаев COVID-19.

Об этом сообщает «Крыминформ».

«Из общего количества заболевших 162 выявлены при обращении за медицинской помощью, 64 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям», — заявил глава республики Сергей Аксёнов.

За последние 24 часа лаборатории обследовали на COVID-19 3335 человек.

Выздоровели за весь период 25 103 заболевших, в том числе 226 — за сутки.

Также стало известно, что в Удмуртии выявили 184 случая коронавируса за сутки. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на региональный оперштаб.

Выписаны 379 человек. Вакцинацию прошли 4140 жителей, из них 720 человек получили уже второй компонент.

Ранее кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева рассказала об отличиях обычной пневмонии от пневмонии при COVID-19.