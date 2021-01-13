Иммунолог рассказала об отличиях обычной пневмонии от пневмонии при COVID-19

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Кандидат медицинских наук, врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева рассказала об отличиях обычной пневмонии от пневмонии при COVID-19.
Иммунолог рассказала об отличиях обычной пневмонии от пневмонии при COVID-19
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«При коронавирусе это даже не совсем пневмония. Это, скорее, пневмониты, там нет конкретных очагов воспаления, как при бактериальных пневмониях, там другой механизм течения заболевания в принципе. Там в большей степени участвует сосудистый компонент и поражаются более обширные участки», — заявила она в беседе с Nation News.

По её словам, поэтому при коронавирусе поражения более обширные.

Как отметила Скорпилева, в настоящее время решается вопрос, какой термин применять к этим процессам — пневмония или пневмониты.

Ранее «Утро.ру» сообщало, что за сутки в России выявили 22 850 случаев коронавируса.

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