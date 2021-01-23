Эксперт дал рекомендации по использованию электронных медкарт в Москве

Главный внештатный специалист столичного Депздрава по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению Андрей Тяжельников дал рекомендации по использованию электронных медкарт.

«Если вы идёте к врачу на приём в государственную медицинскую организацию, которая подключена к единой медицинской информационно-аналитической системе, то, действительно, никаких дополнительных распечаток делать не нужно. Врач увидит все результаты данных анализов, данных осмотров, результаты инструментальных обследований», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

Как отметил эксперт, все данные будут доступны врачу на его автоматизированном рабочем месте.

По словам Тяжельникова, если пациент идёт в коммерческую или федеральную клинику, то тогда нужно распечатать результаты исследований или консультаций.

С января 2020 года москвичи обратились к электронной медицинской карте более 24 млн раз.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что всё большее число государственных и муниципальных услуг в регионе становится доступным для населения в онлайн-режиме.