Москвичи обратились к электронной медицинской карте более 24 млн раз за год

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С января 2020 года москвичи обратились к электронной медицинской карте более 24 млн раз.
Москвичи обратились к электронной медицинской карте более 24 млн раз за год
  • © Официальный сайт мэра Москвы

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

«У такого формата масса преимуществ: ЭМК нельзя потерять, а вся информация доступна как врачу, так и пациенту. Прошёл год, и мы можем подвести промежуточные итоги: сервис однозначно пользуется популярностью», — заявила заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По её словам, более 17 млн обращений пришлось на портал mos.ru, а ещё 7 млн — на мобильную версию медкарты в приложении.

Как отметила Ракова, сервис стал особенно полезен во время пандемии.

Ранее, как сообщал телеканал «360», губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что всё большее число государственных и муниципальных услуг в регионе становится доступным для населения в онлайн-режиме.

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