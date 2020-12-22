Воробьёв оценил важность цифровизации в Московской области

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что всё большее число государственных и муниципальных услуг в регионе становится доступным для населения в онлайн-режиме.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы уже большое количество покупок, заказов делаем онлайн. И это стало уже нормой... Задача — государственные и муниципальные услуги также сделать абсолютно доступными. Для этого должны быть готовы цифровые базы», — отметил Воробьёв.

Он добавил, что в 2020 году принято решение о формировании баз, которые позволят регистрировать ребёнка в детском саду или школе.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы цифровизации отечественной экономики.