Воробьёв оценил важность цифровизации в Московской области

Короткая ссылка
Губернатор Московской области Андрей Воробьёв рассказал, что всё большее число государственных и муниципальных услуг в регионе становится доступным для населения в онлайн-режиме.
Воробьёв оценил важность цифровизации в Московской области
  • © Пресс-служба губернатора Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

«Мы уже большое количество покупок, заказов делаем онлайн. И это стало уже нормой... Задача — государственные и муниципальные услуги также сделать абсолютно доступными. Для этого должны быть готовы цифровые базы», — отметил Воробьёв.

Он добавил, что в 2020 году принято решение о формировании баз, которые позволят регистрировать ребёнка в детском саду или школе.

Ранее руководитель департамента корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве России Константин Ордов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» оценил перспективы цифровизации отечественной экономики.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить