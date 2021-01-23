Ресторан в Москве могут оштрафовать за нарушение мер против COVID-19

Московский ресторан «ХищникСтейкs & Burgers» могут оштрафовать на сумму до 300 тыс. рублей за нарушение мер против распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.

«В рамках проведения очередного рейда в ночь с 22 на 23 января 2021 года по адресу ул. Кузнецкий Мост, 18/7, был проверен ресторан «ХищникСтейкs & Burgers». В ходе обследования выявлено, что заведение продолжало работать, посетителям подавались напитки и еда после 24:00», — цитирует его РИА Новости.

Согласно статье 20.6.1 КоАП России, ресторан могут оштрафовать на сумму до 300 тыс. рублей, а в случае выявления фактов причинения вреда здоровью людей — до 1 млн рублей. Кроме того, заведение могут закрыть по решению суда на срок до 90 суток.

В декабре в Москве выявили нарушения мер по коронавирусу в баре «Квартира».

С ноября заведениям общественного питания, клубам, боулингам и другим развлекательным заведениям Москвы запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.