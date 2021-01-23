Ресторан в Москве могут оштрафовать за нарушение мер против COVID-19

Короткая ссылка
Московский ресторан «ХищникСтейкs & Burgers» могут оштрафовать на сумму до 300 тыс. рублей за нарушение мер против распространения коронавирусной инфекции COVID-19, сообщил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Михайлов.
Ресторан в Москве могут оштрафовать за нарушение мер против COVID-19
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«В рамках проведения очередного рейда в ночь с 22 на 23 января 2021 года по адресу ул. Кузнецкий Мост, 18/7, был проверен ресторан «ХищникСтейкs & Burgers». В ходе обследования выявлено, что заведение продолжало работать, посетителям подавались напитки и еда после 24:00», — цитирует его РИА Новости.

Согласно статье 20.6.1 КоАП России, ресторан могут оштрафовать на сумму до 300 тыс. рублей, а в случае выявления фактов причинения вреда здоровью людей — до 1 млн рублей. Кроме того, заведение могут закрыть по решению суда на срок до 90 суток.

В декабре в Москве выявили нарушения мер по коронавирусу в баре «Квартира».

С ноября заведениям общественного питания, клубам, боулингам и другим развлекательным заведениям Москвы запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить