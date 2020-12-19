В Москве выявили нарушения мер по коронавирусу в баре «Квартира»

В Москве ночью в ходе рейда с помощью сотрудников ОМОНа были вскрыты двери бара «Квартира» в Пресненском районе, где были обнаружены нарушения мер профилактики по коронавирусу.

Об этом заявил главный инспектор Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Сергей Козлов.

По его словам, сотрудники ОАТИ совместно с полицией провели рейд по исполнению указа мэра Москвы Сергея Собянина о работе ночных клубов и ресторанов после 23:00.

«В частности, по адресу ул. Рочдельская, д. 15, был проверен бар «Квартира». Ориентировочно в 00:20 с помощью сотрудников ОМОНа были вскрыты закрытые двери бара. При проверке был обнаружен полный зал гостей, полным ходом продолжалось их обслуживание. О социальной дистанции речи и не шло», — цитирует его агентство городских новостей «Москва».

По его словам, все факты нарушений были зафиксированы. Козлов добавил, что за выявленные нарушения юридическому лицу грозит штраф в размере до 300 тыс. рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью может быть назначен штраф до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также нарушения были зафиксированы в соседнем заведении «Никуда не едем» и ещё нескольких, которые продолжали работу после 23:00.

В ноябре в Москве вступили в силу новые ограничения по коронавирусу, согласно которым заведениям общественного питания, клубам, боулингам и другим развлекательным заведениям запрещено обслуживать посетителей с 23:00 до 06:00.