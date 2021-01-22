Экономист прокомментировал идею продавать картофель «экономкласса»

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Доктор экономических наук Леонид Холод в интервью радио Sputnik прокомментировал предложение картофельного союза о продаже картофеля «экономкласса».
Экономист прокомментировал идею продавать картофель «экономкласса»
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По его словам, подобная практика не является новой.

«За рубежом разные сорта картошки и разные по качеству клубни имеют разную цену давно. Бывает крупная, бывает мелкая, бывает молодая и не молодая, бывает мытая и немытая. Бывает широкий ассортиментный ряд одного и того же товара», — пояснил он.

Эксперт считает, что появление на прилавках клубней разных ценовых категорий станет хорошим маркетинговым ходом.

«Помимо того, что это цивилизованный способ разделения пакетов картошки на более привлекательную и менее привлекательную, эта идея имеет ещё и экономический смысл. Такая сортировка картошки позволяет увеличить продажи», — отметил он.

Холод также добавил, что на российском рынке давно существует практика деления картофеля, лука, моркови и свёклы на разные ценовые группы в зависимости от сорта и состояния.

«Главное, чтобы такое разделение на сорта и расширение ассортимента не приводило в среднем к повышению цен... Если это будет сопровождаться честным распределением стоимости, то есть более качественный товар дороже, а менее качественный товар — дешевле, то в целом это совершенно закономерно», — заключил эксперт.

Ранее сообщалось, что картофельный союз предложил торговым сетям пустить в продажу картофель «экономкласса».

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